A justiça colombiana acusou na segunda-feira a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) de ter matado cinco pessoas e deslocado 52 numa aldeia no noroeste do país.

Em fevereiro, o Governo colombiano iniciou negociações com o ELN, meses após um acordo de paz com a guerrilha marxista das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), a maior do país.

A "ligação" do ELN a "este massacre" corresponde à sua presença "na zona", disse o procurador-geral Nestor Martinez durante uma conferência de imprensa.