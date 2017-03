Papa

O Município da Batalha criou um Programa de Acolhimento dos Peregrinos no âmbito da visita do papa Francisco a Fátima, a 12 e 13 de maio, iniciativa que representa um investimento de cerca de nove mil euros.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara da Batalha salienta que o concelho é tradicionalmente um local de passagem e acolhimento dos visitantes de Fátima, "perspetivando-se uma afluência acrescida com a presença do papa e também pelo programa alusivo ao Centenário das Aparições".

Além disso, o concelho é "um ponto de passagem dos designados Caminhos de Fátima, a saber, o Caminho do Tejo que parte de Lisboa, o Caminho da Nazaré e o Caminho do Mar, que parte do Estoril e Cascais".