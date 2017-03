Actualidade

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro anunciou hoje a contratação de 13 psicólogos para reforçar as equipas de assistência nos seis agrupamentos de centros de saúde (ACeS) da região.

"A maioria dos profissionais vai iniciar funções já no dia 01 do próximo mês [abril]", esclarece a ARS, acrescentando que a contratação visa "aumentar a resposta assistencial na especialidade de psicologia" nos ACeS do Baixo Mondego, Baixo Vouga, Cova da Beira, Dão Lafões, Pinhal Interior Norte e Pinhal Litoral.

Com o início de funções dos novos psicólogos clínicos, aumenta de 21 para 34 o número destes profissionais nos Cuidados de Saúde Primários na região Centro.