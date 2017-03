Papa

O plano de resposta na área da saúde às comemorações do centenário das aparições de Fátima, que contam com a participação do papa, servirá o momento, mas permitirá também testar meios de resposta a uma situação de exceção.

A informação foi avançada pelo presidente da Comissão de Gestão do Plano de Contingência para as Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, que hoje apresentou a resposta da saúde para o evento.

Segundo António Marques da Silva, o que foi e está a ser definido para estas comemorações "pode ser útil para Fátima, mas também para ter meios testados para qualquer situação que possa surgir".