Actualidade

Uma caixa multibanco numa bomba de gasolina em Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, foi hoje assaltada por um grupo de "três a quatro indivíduos", através de explosão por injeção de gás, revelou a GNR.

Fonte do destacamento de Santiago do Cacém da GNR adiantou à agência Lusa que os assaltantes "retiraram as caixas do dinheiro", que continham uma quantia ainda indeterminada, e colocaram-se em fuga.

O alerta para o assalto à caixa multibanco, colocada no interior de uma estrutura anexa à estação de abastecimento de combustíveis, foi dado à Guarda por volta das 03:30.