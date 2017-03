Inquérito/CGD

PSD e CDS-PP pediram hoje a entrega de "toda a documentação" trocada entre o Ministério das Finanças e a anterior administração da Caixa Geral de Depósitos liderada por António Domingues relativa à entrega de declarações de rendimentos e património.

No requerimento conjunto hoje entregue pelos dois partidos a solicitar documentação no âmbito da segunda comissão de inquérito à Caixa, PSD e CDS especificam que essa documentação inclui "declarações, notas ou comunicados", mas sem nunca se referirem à troca de mensagens escritas de telemóvel (SMS) que o PSD chegou a requerer na primeira comissão sobre o banco público, pretensão negada pela esquerda.

Assim, num dos pontos do requerimento, PSD e CDS pedem "toda a documentação trocada entre o Ministério das Finanças ou qualquer membro dos respetivos gabinetes governamentais e a administração liderada por António Domingues, relativa à alteração do Estatuto do Gestor Público e suas implicações, designadamente quanto à declaração de rendimentos e património, incluindo declarações, notas ou comunicados emitidos por qualquer uma das partes".