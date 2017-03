Actualidade

A polícia angolana disse hoje que abateu a tiro dois homens porque estes dispararam contra os agentes na tentativa de fuga durante um assalto a um banco, em pleno centro de Luanda.

O caso aconteceu durante a tarde de segunda-feira e rapidamente as redes sociais difundiram fotografias dos assaltantes, baleados, prostrados já sem vida no passeio, junto ao largo 1.º de Maio, numa zona central de Luanda e perante o olhar de dezenas de populares e alunos da escola Nzinga Mbandi, que funciona nas proximidades.

De acordo com informação do comando de Luanda da Polícia Nacional, o grupo de assaltantes era constituído por cinco elementos, que se colocaram em fuga com a chegada de uma patrulha.