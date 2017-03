Actualidade

O Presidente da República e o primeiro-ministro marcam na quarta-feira presença numa cerimónia de homenagem ao futebolista Cristiano Ronaldo, que passa a ter o seu nome associado ao Aeroporto Internacional da Madeira, a ilha onde nasceu.

A partir deste dia, em termos comerciais, o aeroporto da Madeira passa a usar o nome de Cristiano Ronaldo, mas a designação oficial só estará confirmada quando estiver concluído o processo burocrático desencadeado para a alteração.

"Na quarta-feira há uma homenagem ao Cristiano Ronaldo no aeroporto, com algumas peças visíveis, mas não há ainda qualquer alteração do nome [do aeroporto, em termos oficiais], porque esse processo está a ser desencadeado pelas autoridades oficiais, é burocrático e mais demorado", disse à agência Lusa fonte do Aeroporto da Madeira.