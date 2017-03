Novo Banco

O PSD reuniu-se hoje com o Governo, num encontro pedido pelo executivo sobre o processo de venda do Novo Banco, e remeteu para a maioria parlamentar de esquerda o apoio a qualquer decisão que venha a ser tomada.

Contactada pela Lusa, fonte do grupo parlamentar confirmou o encontro de uma delegação do PSD com o Governo, notícia avançada pela Sic-notícias, remetendo para o executivo, que solicitou a reunião, o anúncio da "informação que deseja comunicar publicamente".

"O PSD esclarece apenas que não foi solicitado pelo Governo ao PSD qualquer apoio para a decisão que pretende tomar e que o governo, como é por demais sabido, dispõe de maioria parlamentar para suportar as suas escolhas políticas mais importantes", acrescentou a mesma fonte.