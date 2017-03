Actualidade

A OGMA - Indústria Aeronáutica Portugal vai fornecer componentes para a segunda geração de aeronaves comerciais da Embraer, os denominados E-Jets E2, foi hoje anunciado em comunicado.

Citada no documento, Ana Isabel Fernandes, vice-presidente para a área de negócio de aeroestruturas da OGMA, comentou que a empresa pretende assegurar a "melhor resposta" aos clientes no "tempo mais curto e com o máximo de qualidade", pelo que promove investimentos em novas infraestruturas, nova maquinaria e formação das equipas.

"É um motivo de orgulho ter nova prova de confiança da Embraer no nosso trabalho e é, simultaneamente, uma responsabilidade para o futuro", concluiu a mesma responsável.