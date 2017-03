Novo Banco

O Bloco de Esquerda reuniu-se hoje com o Governo e reiterou que a venda do Novo Banco é "demasiado importante para que não passe pelo parlamento", não excluindo por isso a possibilidade de a levar à votação no plenário.

Fonte bloquista confirmou à agência Lusa a reunião com o Governo, preferindo não revelar a composição das delegações, e reiterou que a questão da venda do Novo Banco é "suficientemente importante" para ser debatida e votada no parlamento.

A mesma fonte escusou-se, contudo, a precisar de que forma poderá a questão da venda do Novo Banco ser chamada a votação no plenário da Assembleia da República, uma vez que isso dependerá da forma como for concretizada pelo Governo.