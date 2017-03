Novo Banco

O CDS-PP participou hoje numa reunião com o Governo sobre o Novo Banco, "com caráter meramente informativo", disse fonte da direção do partido, que sublinhou que o executivo dispõe de uma maioria parlamentar de apoio.

"O CDS confirma a participação numa reunião solicitada pelo Governo, sobre o Novo Banco, com caráter meramente informativo. No mais, quanto ao tema concreto tratado, o Governo dispõe de uma maioria parlamentar de apoio, da qual o CDS não faz parte", informou à Lusa fonte da direção centrista.

PSD, BE e PCP também já confirmaram a participação em reuniões com o Governo sobre a venda do Novo Banco, depois de a SIC-Notícias ter avançado que uma delegação dos sociais-democratas se tinha reunido com o executivo.