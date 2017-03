Futebol

Seleção feminina de Portugal no quarto pote do sorteio de qualificação para Mundial

A seleção portuguesa feminina está integrada no quarto pote do sorteio da fase de qualificação para o Mundial de futebol, que será disputado em 2019 em França, informou hoje a FIFA. O sorteio, que será realizado em 25 de abril, vai formar sete grupos de cinco equipas, com os jogos da qualificação a serem jogados entre setembro de 2017 e setembro de 2018. Portugal, que se estreia este ano em fases finais de Europeus, no torneio da Holanda, de 16 de julho a 06 de agosto, integra o pote D ao lado de Sérvia, Hungria, Bósnia e Herzegovina, Bielorrússia, Eslováquia e Eslovénia. A formação lusa é a única participante no Euro2017 que não integra os dois primeiros potes do sorteio, além da França, automaticamente qualificada como anfitriã. Os sete vencedores de cada um dos grupos terão qualificação automática para o Mundial, com os quatro melhores segundos a disputar um 'play-off' para encontrar o último representante europeu. O sorteio da fase final está marcado para o final de 2018, antes de o torneio arrancar no verão de 2019 em território francês.