Atualidade

Parlamento cria grupo de trabalho para audições sobre descentralização

O parlamento vai criar um grupo de trabalho para audições na apreciação da descentralização de competências para as autarquias, com o "debate político" assumido na comissão de Ambiente e Poder Local, apesar de o PSD pretender criar uma comissão eventual. "O que nos parecia errado era retirar da comissão, que tem a designação de descentralização, o processo de descentralização. Isso não fazia sentido e a criação de uma comissão eventual retirava, de facto, essa competência", afirmou o deputado Pedro Soares (BE), presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. O deputado falava à Lusa após a comissão ter aprovado, com votos contra do PSD, um requerimento do PS para criação de um grupo de trabalho para audições e preparação final de discussão na especialidade das várias propostas de descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais. "O PSD propôs uma comissão eventual, alargada a membros de outras comissões, para podermos ter uma discussão participada e abrangente, e vêm contrapropor com um grupo de trabalho, constituído por meia dúzia de pessoas, em que há um afunilamento na discussão", criticou, após a reunião, a social-democrata Berta Cabral. A deputada acrescentou começar "a duvidar se estão com boa-fé de quererem avançar mesmo com o processo", considerando que as audições também "são uma parte essencial do trabalho político". Segundo Pedro Soares, a criação do grupo de trabalho "é o procedimento normal", para auxiliar no trabalho a desenvolver no debate na especialidade, com "o debate político principal a residir na comissão competente". "Parece razoável, como aliás foi suscitado, que em função das audições, se formos ouvir alguém ligado às questões da educação, se convide os deputados da comissão de educação e é isso que faremos", admitiu. O grupo de trabalho sobre a descentralização será assim composto por dois deputados do PS e do PSD e um do PCP, Partido Ecologista ‘Os Verdes’, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PAN (Pessoas-Animais-Natureza).