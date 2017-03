Atualidade

BE quer ouvir na AR mais de 10 entidades da área da Educação sobre perfil do aluno

O BE pediu hoje a audição parlamentar de mais de 10 entidades “com pensamento estruturado na área da Educação e, nomeadamente, na área do currículo” a propósito do perfil do aluno. Num requerimento assinado pelos deputados bloquistas Joana Mortágua e Luís Monteiro, o BE considera que a importância do “Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória” foi reconhecida “dentro e fora da comunidade escolar por se tratar de um documento estruturante que pretende definir os compromissos da escola com a sociedade e os objetivos mais amplos da escolaridade obrigatória”. “Por essa razão, o BE entende que, sem prejuízo do contributo das associações que representam as várias disciplinas e os seus respetivos docentes, o debate sobre o Perfil do Aluno na Assembleia da República não deve dispensar a perspetiva de outras entidades com pensamento estruturado na área da Educação e, nomeadamente, na área do currículo”, justificam. O BE quer assim que, na Comissão de Educação e Ciência, sejam ouvidas a FENPROF, a FNE, a Associação de Professores de Geografia, a Associação de Professores de Matemática e a Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente. O Concelho Nacional de Associações de Professores e Profissionais de Educação Física, o Movimento Escola Moderna, o Observatório das Políticas de Educação, Formação e Ciência (Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeiED), da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e o Centro de Estudos Sociais (CES), da Universidade de Coimbra), a Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e a Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática são as outras entidades que o BE quer que sejam ouvidas em audição parlamentar. Na segunda-feira, o PSD pediu a audição parlamentar do Conselho de Escolas, Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação Nacional de Professores de Português a propósito do perfil do aluno, em discussão pública.