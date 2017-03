Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-17, campeã europeia em título, ficou hoje fora da fase final do Europeu da categoria, ao terminar como o pior segundo classificado dos oito grupos da Ronda da Elite.

Segundo do grupo 3, que fechou a 15 de março, Portugal só somou um ponto para as contas dos segundos colocados, que apenas contemplavam os resultados com primeiro (0-2 com a Espanha) e terceiro (3-3 com a Polónia), sendo descartado o 4-0 à Grécia, quarta.

Entre os restantes segundos classificados, todas as seleções somaram mais do que um ponto, nos resultados com primeiro e terceiro, com exceção da Bósnia-Herzegovina, que apenas contabilizou um, mas ficou com melhor diferença de golos do que Portugal (0-1 contra 3-5).