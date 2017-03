Actualidade

O encenador Luís Miguel Cintra regressa ao teatro, três meses depois do fecho da Cornucópia, com "Um D. João Português", peça que será feita em quatro partes noutras tantas cidades portuguesas e que será representada na totalidade, em janeiro de 2018.

Dezasseis atores que trabalharam com o Teatro da Cornucópia totalizam o elenco fixo de "Um D. João Português", que contará ainda com representações de pessoas das quatro cidades onde a peça será representada parcialmente, disse à agência Lusa Levi Martins, da Companhia Mascarenhas-Martins, de Montijo, que produzirá a peça.

Este novo projeto de Luís Miguel Cintra, que esteve 43 anos à frente do Teatro da Cornucópia até ao seu fecho, em 17 de dezembro último, será apresentado no sábado, no Polo da Junta de Freguesia do Afonsoeiro, no Montijo, cidade onde será representada uma parte da peça durante este ano e para a qual já está confirmada a representação de toda a obra em 2018, acrescentou Levi Martins.