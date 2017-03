Actualidade

Cristiano Ronaldo é o único sobrevivente na equipa titular de Portugal, que defronta hoje a Suécia em jogo particular, o primeiro do 'capitão' da seleção nacional de futebol na ilha da Madeira, onde nasceu.

Em relação ao duelo do último sábado com a Hungria (3-0), de apuramento para o Mundial2018, o selecionador Fernando Santos operou uma verdadeira revolução no 'onze', mantendo apenas Ronaldo, que vai atuar em casa, e 'ofereceu' a Marafona a primeira internacionalização por Portugal.

À frente do guarda-redes do Sporting de Braga vai estar um quarteto defensivo composto por João Cancelo, na direita, Eliseu, na esquerda, e Bruno Alves e Luís Neto, como dupla de centrais.