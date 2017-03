Actualidade

Vila do Conde, Porto, 28 mar (Lusa): A Câmara Municipal de Vila do Conde manifestou-se hoje "absolutamente contra uma política de remendos" nas atuais instalações do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila de Conde.

Esta reação vem na sequência de uma recente posição da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), onde este organismo vincou que "não pode assumir" a construção de um novo hospital que sirva os dois concelhos, devido a "constrangimentos orçamentais".

A ARSN lembrou que "está a decorrer um levantamento de necessidades [no atual Centro Hospitalar], de modo a que, no mais curto espaço de tempo praticável, possa ser efetuado o investimento necessário e, neste momento, financeiramente possível".