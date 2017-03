Actualidade

Uma exposição da artista plástica Fernanda Fragateiro é inaugurada na quinta-feira, numa das salas do Atelier Calçada do Correio Velho, em Lisboa, disse à agência Lusa o responsável da galeria, Pedro Pacheco.

Esta mostra acontece na mesma altura em que Fernanda Fragateiro tem projetos expostos, em Portugal e no estrangeiro.

Nas salas do Fórum Eugénio de Almeida, em Évora, tem patente, até ao dia 23 de abril, a mostra de escultura "A reserva das coisas no seu estado latente", enquanto prepara a exposição, a apresentar de julho a outubro deste ano, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.