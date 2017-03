Actualidade

Valongo acolhe até dia 20 de maio uma Mostra de Teatro Amador que terá em palco mais de uma dezena de peças de associações concelhias que primam por uma "entrega incondicional à arte teatral", indicou hoje a Câmara local.

"A Mostra de Teatro Amador é uma das atividades permanentes de maior importância na programação cultural do Município de Valongo, realizada com o objetivo de valorizar e dar a conhecer ao maior número possível de pessoas o trabalho dos grupos de teatro do concelho", refere o presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro.

Em jeito de convite para este evento, o autarca destaca a "entrega incondicional à arte teatral", apontando que esta tem "permitido manter viva uma tradição de longos anos no concelho".