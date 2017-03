Actualidade

Os ex-jogadores do Benfica António Veloso, Paulo Madeira e Bruno Basto manifestaram hoje a sua confiança numa vitória dos 'encarnados' sobre o FC Porto no 'clássico' da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Em declarações à margem da apresentação do vinho 10, que evoca antigos jogadores do clube da Luz que vestiram a camisola com o número 'mítico', os três defesas relativizaram o impacto da paragem competitiva para os jogos das seleções e defenderam que o 'clássico' é "importante" para o título, mas não absolutamente decisivo.

"As duas equipas vêm de resultados que não foram muito positivos. Vai ser um 'clássico' a doer, quem ganhar seguramente tem fortes hipóteses de vencer a Liga. O Benfica tem as suas armas, joga em casa e tem um ponto de vantagem, pelo que poderá ter uma situação mais positiva do que o FC Porto. Mas não deixa de ser um jogo complicadíssimo", afirmou Paulo Madeira.