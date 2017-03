Actualidade

Cristiano Ronaldo fez hoje o golo 71 da sua carreira com a camisola de Portugal e igualou o alemão Miroslav Klose, já reformado, no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores de seleções europeias de futebol.

No seu primeiro de jogo de sempre na Madeira com a seleção nacional, Ronaldo abriu o marcador aos 18 minutos no particular com a Suécia e subiu ao pódio dos goleadores europeus, em igualdade com Klose, que representou a Alemanha entre 2001 e 2014.

A lista é liderada pelo lendário Ferenc Puskas, que fez 84 golos pela Hungria, entre 1948 e 1956. O antigo avançado também representou a Espanha, mas não fez qualquer tento. Na segunda posição está Kocsis, também húngaro, que alcançou 75 entre 1948 e 1956.