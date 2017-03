Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos está a propor cortes de milhões de dólares no orçamento para que os contribuintes norte-americanos, e não o México, paguem o muro a construir na fronteira entre os dois países.

Os cortes no valor de 18 mil milhões de dólares vão incidir em programas para investigação científica, infraestruturas e subsídios comunitários.

Os documentos da Casa Branca foram apresentados ao Congresso a meio de uma negociação sobre um projeto de faturação para evitar a paralisação parcial do Governo no final do próximo mês.