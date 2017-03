Actualidade

A seleção portuguesa de futebol perdeu hoje 3-2 com a congénere da Suécia, em jogo particular disputado no Funchal, no qual Cristiano Ronaldo marcou um golo no seu regresso à Madeira.

O internacional português, figura central neste embate disputado no estádio dos Barreiros, anotou o primeiro golo da partida, aos 18 minutos, tendo o segundo golo luso sido marcado pelo guarda-redes sueco Karl Johann Johnsson, que desviou a bola para a sua baliza.

Numa altura em que Portugal já tinha procedido a muitas alterações - Cristiano Ronaldo saiu aos 58 minutos -, a Suécia foi acreditando que podia virar o resultado e, com um 'bis' de Claesson, aos 57 e 76 minutos, e um autogolo de João Cancelo, aos 90+3, chegou mesmo à vitória.