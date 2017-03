Actualidade

O Sporting acusou hoje o conselho de disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de "dualidade de critérios", ao suspender por 113 dias o presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Na sua página oficial na rede social Facebook, o diretor de comunicação do clube de Alvalade sublinhou ainda que "o único delito" que Bruno de Carvalho cometeu "foi de opinião".

"O presidente de certo e determinado clube ofende, insulta e injuria um vice-presidente do conselho de arbitragem e é castigado com 60 dias. O presidente do Sporting Clube de Portugal, após meses e meses de ações cometidas por outros que podem ser entendidas por muitos como pressão e chantagem, é punido com 113 dias de suspensão, sendo que o único delito que cometeu foi de opinião", lamentou.