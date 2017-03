Actualidade

Portugal continental registou 105 casos de hepatite A desde janeiro, quase todos sinalizados na Grande Lisboa, um surto que está a afetar mais 12 países da Europa, segundo dados transmitidos hoje pela Direção-Geral da Saúde.

"No ano passado na Europa começou-se a assistir a esta atividade anormal da doença. Parece ter tido origem na Holanda e espalhou-se depois para outros países. O Reino Unido foi o primeiro a reportar um aumento do número de casos e, atualmente, são cerca de 13 países que reportam este aumento, incluindo Portugal. Para lhe dar uma noção da grandeza, no ano passado tínhamos nesta altura seis casos reportados e agora temos uma centena", explicou à agência Lusa a diretora do programa nacional para as hepatites virais da Direção-geral da Saúde (DGS).

Quase todos os casos estão sinalizados na Grande Lisboa e, segundo Isabel Aldir, a situação desta "atividade epidémica parece estar associada com muita frequência" a uma transmissão por via sexual através de determinadas práticas, sobretudo entre homens, que fazem com que haja um aumento do risco de transmissão da doença.