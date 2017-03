Mundial2018

O Brasil, único totalista em fases finais, tornou-se terça-feira o primeiro país a juntar-se à anfitriã Rússia na fase final do Mundial de futebol de 2018, face ao desaire (2-1) do Uruguai com o Peru, em Lima.

Concluída a 14.ª jornada da zona sul-americana, os 'canarinhos', que bateram o Paraguai por 3-0, somam 33 pontos, contra 24 de Colômbia e 23 de Uruguai e Chile, todos também em zona de qualificação direta, e 22 da Argentina.

Mesmo perdendo os últimos quatro jogos, o Brasil já só pode ser ultrapassado por três seleções, uma vez que o Uruguai e a Argentina ainda se defrontam, precisamente na próxima jornada, a 30 de agosto.