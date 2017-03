Actualidade

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no México instou o estado do México, no centro do país, "a alterar brevemente" a lei do uso da força pública, depois de uma decisão do Tribunal Supremo.

Em comunicado, a instituição pediu ao poder legislativo daquele estado mexicano que ajuste a norma "aos padrões internacionais na matéria", e com a "plena participação de pessoas e instituições especializadas, e organizações da sociedade civil".

A 16 de março, o Tribunal Supremo federal declarou inválido um artigo de uma lei do estado do México, que autoriza o uso da força pública como primeira opção durante protestos ou manifestações.