Actualidade

O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas pediu hoje a manutenção do financiamento de estudos sobre o clima, no início da 45.ª reunião do órgão.

Reunido na cidade mexicana de Guadalajara, o presidente do Painel, Hoesung Lee, pediu o apoio dos 195 Estados-membros para que este órgão continue as atividades de investigação científica, apesar dos recursos terem diminuído nos últimos anos.

O responsável acrescentou que, nesta altura, a ciência é mais "necessária do que nunca para ajudar a entender o risco" que representam as alterações climáticas e aumentar a capacidade de adaptação das sociedades.