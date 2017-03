Actualidade

Um templo budista de Tóquio está a disponibilizar túmulos para casais do mesmo sexo, algo invulgar no Japão, que não reconhece o casamento homossexual.

"Já que o conceito de família modelo está a mudar, devia também mudar a forma dos cemitérios", disse à agência noticiosa espanhola EFE um porta-voz do templo Shodaiji de Tóquio, responsável pela iniciativa.

No país asiático é costume guardar as cinzas do casal na mesma urna, mas habitualmente não é permitido partilhar a sepultura aos casais em união de facto embora não exista qualquer restrição legal.