O Tribunal de Coimbra lê na segunda-feira a sentença a um inspetor-adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), acusado de homicídio negligente depois de ter atropelado uma mulher naquela cidade quando conduzia sob o efeito de álcool.

O inspetor, de 49 anos, não terá feito uma curva ligeira à esquerda numa estrada perto da Pedrulha, nos arredores de Coimbra, tendo acabado por atropelar mortalmente uma mulher de 52 anos, que se deslocava na berma da estrada.

De acordo com o despacho de acusação a que a agência Lusa teve acesso, o inspetor-adjunto do SEF recusou-se a fazer o teste de alcoolemia no local, tendo acabado por ser detido e submetido a análises ao sangue no hospital, que revelaram que tinha uma taxa de alcoolemia superior a 4,2 g/L no sangue na altura do acidente.