Novo Banco

O processo de venda do Novo Banco está na fase final e a assinatura será feita esta semana, confirmou hoje o ministro das Finanças, Mário Centeno, em Londres.

"O processo de venda do Novo Banco está nas fases finais e a assinatura será feita esta semana", revelou, durante uma palestra intitulada "As Perspetivas para Portugal e para a Europa" realizada no auditório da agência de notícias Bloomberg, em Londres.

Centeno referia que, quando chegou ao poder, o Governo tinha encontrado vários problemas relacionados com o setor financeiro e que já tinha resolvido a maioria, estando o processo de venda do Novo Banco, que "estava parado", em vias de resolução.