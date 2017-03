Actualidade

A Câmara de Lisboa terminou 2016 com um passivo de 1.129 milhões de euros, menos 823 milhões de euros do que em 2009, anunciou hoje o presidente do município, comparando este montante ao custo de "três aeroportos".

"Em 2016, comparativamente com 2009, a Câmara de Lisboa tem menos 823 milhões de euros de passivo, o que significa que temos uma redução do passivo que é superior a três aeroportos" da capital, disse Fernando Medina (PS), que falava em conferência de imprensa nos Paços do Concelho.

Aludindo ao acordo feito com o Governo em 2012 referente aos terrenos do aeroporto, que permitiu à autarquia arrecadar mais de 270 milhões, o autarca referiu que este indicador responde "àqueles que dizem que as contas resultam de uma operação extraordinária".