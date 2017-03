5ª Edição

Pelo quinto ano consecutivo, o canal HISTÓRIA lança um desafio gastronómico, único e exclusivo a um chef Português, para uma viagem histórica de interpretação e recriação da ementa da Última Ceia de Jesus Cristo com os apóstolos, adaptando-a ao século XXI.

Nesta edição, o Chef Vitor Sobral, uma grande referência em Portugal no Mundo da Culinária, Mário Rolando Peres, um dos maiores especialistas em pão, e Paulo Laureano, um dos mais conceituados enólogos portugueses, são os protagonistas da produção especial “A ÚLTIMA CEIA”, com estreia no canal no dia 7 de abril, às 22h00.

De acordo com o seu estilo e visão pessoal, o Chef Vitor Sobral sustenta a sua proposta, apresentando três pratos: entrada, prato de carne e sobremesa, com ingredientes historicamente comprovados. A couvert de entrada é composta por azeitonas temperadas com hortelã, mousse de pistácio, ervas aromáticas e pão não fermentado. Sendo o atum, um dos peixes mais consumidos nesta época, e inspirando-se no “garum”, a entrada inclui o atum Escabeche, orégãos, redução de vinho e sangue de atum.

O prato principal apresentado foi Cordeiro Assado, feijão e nozes.“Após algumas pesquisas sobre os ingredientes da época, eram referidos o cordeiro e o feijão com molho cozido em fogo lento. A minha ideia foi assar o cordeiro no forno e também uma vez mais aproveitar a alcatra de feijão da cozinha regional açoriana, que é feita no forno, para compor o prato. As nozes eram também um ingrediente, muito utilizado na época, por isso aproveitei-as para temperar o cordeiro”, comenta o Chef Vitor Sobral.

Para a sobremesa a proposta foi Mexidos estilo charroset (pão, vinho, mel e frutos secos). “Charosset: foi uma das referências de sobremesas que encontrei. Ao comparar a forma como é feita e todo o processo, encontrei referências nos mexidos, uma sobremesa que é feita habitualmente no Natal, em Braga. A base é pão, vinho, mel e frutos secos”, acrescenta o Chef Vitor Sobral.