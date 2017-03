Actualidade

O Banco Mundial vai retomar o apoio ao Orçamento do Estado moçambicano este ano, prevendo investir cerca de dois mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros) nos próximos cinco anos, anunciou o representante da instituição.

"A política do Banco Mundial enfatiza o apoio ao Orçamento do Estado e pretendemos retomar numa proporção mais forte e esperamos que isso aconteça até ao fim do ano ou muito antes", afirmou Mark Lundell, citado hoje pelo Notícias, o principal diário de Moçambique.

O Banco Mundial, prosseguiu, tem, para os próximos cinco anos em Moçambique, uma carteira de 25 projetos em 17 áreas estratégicas, 11 das quais relacionadas com prioridades de desenvolvimento.