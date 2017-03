Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural publicou hoje em Diário da República a abertura do procedimento para a classificação do Campo Militar da Batalha do Buçaco, que se estende pelos concelhos da Mealhada, Mortágua e Penacova.

A proposta de abertura do procedimento partiu da Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), tratando-se de um primeiro passo para a eventual classificação dos terrenos onde em 1810 decorreu a Batalha do Buçaco, que terminou com a vitória das forças anglo-lusas sobre o exército de Napoleão.

Segundo fonte da DRCC, o procedimento da classificação decorrerá ao abrigo da Lei n.º 107/2001, de 08 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural.