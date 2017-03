Actualidade

O grupo parlamentar do PCP defendeu hoje a reabertura da segunda repartição de Finanças de Viseu, encerrada em 2010, por considerar que "a realidade veio mostrar o erro dessa decisão".

Na Assembleia Municipal de fevereiro, a deputada Filomena Pires, do PCP, já tinha apresentado uma moção sobre este assunto, que foi aprovada.

Agora, o grupo parlamentar do PCP, através da deputada Ana Virgínia Pereira, colocou ao ministro das Finanças um conjunto de perguntas com o objetivo de saber qual é o posicionamento do Governo "sobre esta necessidade objetiva do concelho" de Viseu.