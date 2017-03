Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que foi uma "grande honra" ter tomado a decisão de atribuir o nome do futebolista Cristiano Ronaldo ao aeroporto internacional da região autónoma.

"Para mim foi uma grande honra tomar esta decisão, que, estou certo, representa a vontade dos madeirenses e dos porto-santenses e da maioria quase unânime do povo português", disse o governante na cerimónia de mudança do nome do aeroporto, situado em Santa Cruz, zona leste da ilha.

O evento contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e de Cristiano Ronaldo.