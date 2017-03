Actualidade

O Ministério Público vai recorrer da decisão do Tribunal de S. Pedro do Sul, que absolveu do crime de furto de duas matrículas o homem que é suspeito, num outro processo, de crimes de homicídio em Aguiar da Beira.

Na terça-feira, o Tribunal de S. Pedro do Sul absolveu Pedro Dias, por considerar não ter ficado provado ter sido ele o autor do furto das matrículas, em janeiro de 2012.

Numa nota colocada hoje na sua página da Internet, o Ministério Público refere não se conformar com a sentença e que, por isso, "vai interpor recurso dessa decisão para o Tribunal da Relação de Coimbra".