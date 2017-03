Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou hoje no parlamento que a ativação do artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que lança formalmente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, "é irreversível".

"Este é um momento histórico que é irreversível", disse May, apelando à unidade nacional: "Este é o momento de nos unirmos".

May falava no parlamento britânico depois de notificar Bruxelas formalmente do 'Brexit'.