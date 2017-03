Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que a atribuição do nome de Cristiano Ronaldo ao aeroporto da Madeira foi uma "escolha arriscada", "corajosa" e "excecional" para uma personalidade que nunca vai dececionar Portugal.

"Esta escolha [mudança do nome do aeroporto] foi arriscada e por isso corajosa", disse Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia que altera a denominação comercial do aeroporto da Madeira para Cristiano Ronaldo.

Esta cerimónia contou com a presença de centenas de pessoas para "homenagear um concidadão admirado por milhões de portugueses" e de estrangeiros", indicou o chefe de Estado, entre as quais o ex-presidente do executivo madeirense Alberto João Jardim.