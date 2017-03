Actualidade

A China instou hoje os Estados Unidos a cumprirem com os compromissos do Acordo de Paris, que Washington ratificou durante o mandato de Barack Obama, e que o novo líder norte-americano, Donald Trump, poderá vir a anular.

"Acreditamos que todas as partes devem cumprir os seus compromissos e implementar o acordo", afirmou o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Lu Kang.

Trump assinou na terça-feira um decreto presidencial, visando anular as políticas ambientais e acabar com o legado contra as alterações diplomáticas de Obama, com o objetivo de alcançar a independência energética do país e a criação de empregos.