Brexit

O presidente do Conselho Europeu, já com a carta de notificação do 'Brexit' em sua posse, afirmou que "não vale a pena fingir que hoje é um dia feliz", mas observou que a UE a 27 está hoje "mais unida".

"Não vale a pena fingir que hoje é um dia feliz, nem em Bruxelas, nem em Londres. Afinal de contas, a maioria dos europeus, incluindo quase metade dos eleitores britânicos, desejavam que continuássemos juntos e que não nos separássemos. Quanto a mim, não vou fingir que estou feliz hoje. Mas, paradoxalmente, há também algo positivo no 'Brexit': o 'Brexit' tornou-nos, a comunidade dos 27, mais determinada e mais unida do que antes", declarou Donald Tusk, em Bruxelas.

ACC // FPA