Actualidade

São Tomé e Príncipe faz, a partir de hoje, parte Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), foi anunciado.

"A partir desta reunião, São Tomé e Príncipe já é um país participante do nosso Fórum", disse a secretária-geral do secretariado permanente de Fórum Macau, Xu Yingzhen, no final da reunião em que foi aprovada a integração do país, três meses depois do corte das relações diplomáticas com Taiwan.

Segundo Xu, todos os membros concordaram com a integração de São Tomé. "O nosso Fórum fica mais completo, já temos todos os países de língua portuguesa neste fórum. Desejo que São Tomé possa beneficiar deste mecanismo", disse.