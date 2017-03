CGD

A recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) deverá estar fechada na quinta-feira, depois da colocação de dívida que ocorreu a semana passada, adiantou hoje o ministro das Finanças, Mário Centeno.

"Esse processo de fecho das propostas de aquisição da dívida fecham amanhã [quinta-feira] e no mesmo dia entra a injeção de capital do Estado", disse aos jornalistas, no final de uma palestra em Londres organizada pela agência de notícias Bloomberg.