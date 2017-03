Brexit

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje esperar que a Europa aproveite "o momento difícil" da saída do Reino Unido da União Europeia para "responder de forma resoluta aos desafios" que enfrenta.

"Que este momento difícil para o processo de integração de Estados-nação europeus, entre os quais se contam Portugal, um dos mais antigos países do mundo, seja aproveitado para responder de forma resoluta aos desafios que se colocam ao continente e à União Europeia em particular, é o voto que expresso", lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').

No texto, divulgado na página da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado acrescenta: "E que sejamos capazes, em conjunto, de fora ou de dentro do grupo, mas sempre em uníssono com os nossos cidadãos, de continuar a trilhar juntos o caminho que nos leva ao longe, com confiança, perseverança e harmonia".