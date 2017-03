Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) reviu hoje em alta a previsão de crescimento económico para este ano e para os próximos dois, estimando agora que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,8% em 2017.

Nas projeções para a economia portuguesa 2017-2019 divulgadas hoje, o banco central mostra-se agora mais otimista quanto ao crescimento económico nesses três anos, mas sobretudo em 2017, tendo melhorado a previsão em 0,4 pontos percentuais face às estimativas de dezembro (1,4%).

Esta estimativa do Banco de Portugal fica acima da previsão de 1,5% inscrita no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017), mas o ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu hoje, num evento realizado pela agência Bloomberg, em Londres, rever a estimativa para "qualquer coisa próxima de 2%" no Programa de Estabilidade, que deverá ser remetido a Bruxelas até ao final de abril.