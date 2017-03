Brexit

O Governo britânico admitiu hoje, numa carta ao presidente do Conselho Europeu, que será preciso "trabalhar muito" para evitar um falhanço nas negociações com a UE que se seguem ao "Brexit", pretendendo acertar uma "parceria especial e profunda".

Na carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, o polaco Donald Tusk, o executivo de Theresa May (Partido Conservador) indica que o Reino Unido quer chegar a acordo com a União Europeia quanto a uma parceria profunda e especial, que implique uma cooperação tanto económica como securitária.

Para tal, Londres considera que é necessário "chegar a acordo quantos aos termos de uma futura parceria" ao mesmo tempo que acertam os termos "da saída da UE".