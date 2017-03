Brexit

O líder da oposição trabalhista britânica, Jeremy Corbyn, disse hoje no parlamento que não alcançar um acordo com a União Europeia sobre o 'Brexit' seria "um fracasso nacional de proporções históricas".

Numa intervenção na Câmara dos Comuns, no dia em que o Governo britânico lançou formalmente as negociações para a saída do Reino Unido, o líder do Labour sublinhou a importância de garantir "a proteção dos empregos e dos padrões de vida" dos cidadãos.

Dirigindo-se à primeira-ministra, Theresa May, Corbyn disse que o seu partido não vai "dar carta-branca" ao Governo conservador "para utilizar o 'Brexit' para atacar direitos e proteções ou para cortar nos serviços públicos".